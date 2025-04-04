Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı

Dünyanın En Yüksek Boşanma Oranına Sahip Ülkeleri (2025) listesi açıklandı ve Türkiye bu listede 18. sırada yer aldı. Divorce ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin boşanma oranı 2.1 olarak belirlendi.

Kaynak: NTV

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 1

Divorce ajansı tarafından 2025 yılı itibarıyla yayımlanan araştırmaya göre, dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkeleri listesi belli oldu.

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 2

Yapılan çalışmada sadece boşanma oranları değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler de dikkate alındı. Listenin ilk sırasında Maldivler yer alırken, Türkiye 18. sıradan listeye girdi.

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 3

Modern toplumlarda evlilik kavramında yaşanan dönüşüm ve bireyselleşme eğilimi, boşanma oranlarının artışındaki temel etkenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre; ekonomik krizler, toplumsal değerlerdeki değişim, dijitalleşme ve sosyal medya gibi faktörler evlilikleri doğrudan etkiliyor.

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 4

TÜRKİYE’NİN BOŞANMA ORANI 2.1

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye’de boşanma oranı 2.1 olarak açıklanırken, bu oranla birlikte Türkiye 30 ülke arasında 18. sırada yer aldı.

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 5

İlk 5 ülke şu şekilde sıralandı:

Maldivler – 5.52
Kazakistan – 4.6
Rusya – 3.9
Moldova – 3.8
Belarus – 3.7

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 6

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Asya ve bazı Asya ülkeleri de listede üst sıralarda yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra, Almanya (30), İngiltere (29) ve Hollanda (28) gibi ülkelerin daha alt sıralarda bulunması dikkat çekti.

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 7

İşte ülkelerin boşanma oranları...

30- ALMANYA | 1.7

29- İNGİLTERE | 1.7

28- HOLLANDA | 1.7

27- MISIR | 1.8

26- BELÇİKA | 1.8

25- İSPANYA | 1.8

24- NORVEÇ | 1.8

23- YUNANİSTAN | 1.8

22- MALEZYA | 1.8

21- FRANSA | 1.9

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 8

20- İZLANDA | 1.9

19- İSVİÇRE | 1.9

18- TÜRKİYE | 2.1

17- LÜKSEMBURG | 2.3

16- TAYVAN | 2.3

15- FİNLANDİYA | 2.4

14- İSVEÇ | 2.5

13- ETİYOPYA | 2.6

12- DANİMARKA | 2.7

11- KANADA | 2.8

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Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı - Resim: 9

10- LİTVANYA | 2.8

9- NİJERYA | 2.9

8- KÜBA | 2.9 7- UKRAYNA | 3.1

6- ÇİN | 3.2

5- BELARUS | 3.7

4- MOLDOVA | 3.8

3- RUSYA | 3.9

2- KAZAKİSTAN | 4.6

1- MALDİVLER | 5.52

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