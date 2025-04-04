Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı
Dünyanın En Yüksek Boşanma Oranına Sahip Ülkeleri (2025) listesi açıklandı ve Türkiye bu listede 18. sırada yer aldı. Divorce ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin boşanma oranı 2.1 olarak belirlendi.
Kaynak: NTV
Divorce ajansı tarafından 2025 yılı itibarıyla yayımlanan araştırmaya göre, dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkeleri listesi belli oldu.
Yapılan çalışmada sadece boşanma oranları değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler de dikkate alındı. Listenin ilk sırasında Maldivler yer alırken, Türkiye 18. sıradan listeye girdi.
Modern toplumlarda evlilik kavramında yaşanan dönüşüm ve bireyselleşme eğilimi, boşanma oranlarının artışındaki temel etkenler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre; ekonomik krizler, toplumsal değerlerdeki değişim, dijitalleşme ve sosyal medya gibi faktörler evlilikleri doğrudan etkiliyor.
TÜRKİYE’NİN BOŞANMA ORANI 2.1
NTV'de yer alan habere göre, Türkiye’de boşanma oranı 2.1 olarak açıklanırken, bu oranla birlikte Türkiye 30 ülke arasında 18. sırada yer aldı.
İlk 5 ülke şu şekilde sıralandı:
Maldivler – 5.52
Kazakistan – 4.6
Rusya – 3.9
Moldova – 3.8
Belarus – 3.7
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Asya ve bazı Asya ülkeleri de listede üst sıralarda yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra, Almanya (30), İngiltere (29) ve Hollanda (28) gibi ülkelerin daha alt sıralarda bulunması dikkat çekti.
İşte ülkelerin boşanma oranları...
30- ALMANYA | 1.7
29- İNGİLTERE | 1.7
28- HOLLANDA | 1.7
27- MISIR | 1.8
26- BELÇİKA | 1.8
25- İSPANYA | 1.8
24- NORVEÇ | 1.8
23- YUNANİSTAN | 1.8
22- MALEZYA | 1.8
21- FRANSA | 1.9
20- İZLANDA | 1.9
19- İSVİÇRE | 1.9
18- TÜRKİYE | 2.1
17- LÜKSEMBURG | 2.3
16- TAYVAN | 2.3
15- FİNLANDİYA | 2.4
14- İSVEÇ | 2.5
13- ETİYOPYA | 2.6
12- DANİMARKA | 2.7
11- KANADA | 2.8
10- LİTVANYA | 2.8
9- NİJERYA | 2.9
8- KÜBA | 2.9 7- UKRAYNA | 3.1
6- ÇİN | 3.2
5- BELARUS | 3.7
4- MOLDOVA | 3.8
3- RUSYA | 3.9
2- KAZAKİSTAN | 4.6
1- MALDİVLER | 5.52