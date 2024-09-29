Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! 'Tarikat ve Cemaatleri Kapatın'

İktidarın sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasayı yürürlüğe almasına tepkiler sürüyor. Son olarak ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, söz konusu düzenlemeye tepki göstererek, Türkiye Cumhuriyeti'nde cemaat ve tarikatların oluşmasının yasak olduğunu ve bu yapıların kapatılması gerektiğini belirtti.

'KANUNLARI UYGULAYIN'

Magazin Burada mikrofonuna konuşan Serengil, "Şimdi kanunu uygulayın, köpekleri toplatın diyenler, neden tarikatları ve cemaatleri kapatmıyor? Esas temizlenmesi gereken bunlar. Türkiye'de ilk önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar. O zihniyet bitince biz normale döneceğiz. Bakın, biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Kanunları uygulayın, esas bunları kapatın" ifadelerini kullandı.

Serengil'in açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı açıklamalara destek verirken, birçoğu da bu konunun durumla ilgisinin olmadığını savundu.