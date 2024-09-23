Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Gülben Ergen Bu Sözlere Ne Diyecek?

Kadıköy'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek 52 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın cenaze töreni dün Teşvikiye Camii'nde yapıldı. Arolat'ın cenazesi buradan doğup büyüdüğü İzmir'e götürüldü.

Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, oyuncu Barış Kılıç, Bekir Aksoy, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, modacı Hakan Akkaya, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gülben Ergen, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ergen'in yakın arkadaşı Arolat'a vedasına uzun yıllardaki küs olduğu Seren Serengil'den tepki geldi. Gülben Ergen'in ağladığı videonun altına "Allah'ım bunun her olaydan rol çalmaları... Sanki her gün görüşüyor, yakını gibi. Orada yapma bari ya!" yazdı. Serengil'e sosyal medya kullanıcılarının bazıları tepki gösterdi.