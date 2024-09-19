Kötü Günler Geride Kaldı... Galler Prensesi Kate Yeniden İşinin Başında!

Geçtiğimiz kış aylarında ortadan kaybolmasıyla hakkında pek çok spekülasyon üretilen Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü ve bu nedenle kamuoyu karşısına çıkmadığını açıkladı. Middleton, geçen hafta yaptığı açıklamayla ise müjdeli haberi vererek, kemoterapi tedavisinin sona erdiğini duyurdu.

9 AY SONRA İLK KEZ

Sağlığı gün geçtikçe iyiye giden Prenses, tedavinin ardından resmi görevlerine geri döndü. 42 yaşındaki Prenses, 9 ay sonra ilk kez bir kamu görevinde yer aldı. Windsor Kalesi'nde "Early Years" projesi için toplantı düzenleyen Middleton, 6 Aralık'ta Kraliyet Vakfı'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısından bu yana ilk kez kamuoyu karşısına bir görevle çıktı.

Kraliyet Ailesi'nin resmi sitesi, projeyi "Erken çocukluk döneminde yaşananların bağımlılık, zayıf ruh sağlığı, intihar ve evsizlik gibi sorunların temel nedeni olduğunu inceliyor" şeklinde tanımlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem