Kate Middleton, Oğlunun Doğum Gününü Fotoğraf Paylaşarak Kutladı

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın en büyük çocuğu Prens George, 11 yaşına ayak bastı.

Babası Prens William'ın ardından tahtın ilk varisi olan Prens'in yeni yaşı için kraliyet ailesinin hesabında yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Geçmiş yılların aksine bu kez siyah- beyaz olan pozu, Kate Middleton çekti.

22 Temmuz 2013'te doğan Prens George'un Prenses Charlotte ve Prens Louis adında iki kardeşi bulunuyor. Bebekliğinden beri kameralar karşısında olan Prens, büyüdükçe katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.