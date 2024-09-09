Kanser Tedavisi Görüyordu! Galler Prensesi Kate Middleton Tedavisini Tamamlandığını Duyurdu

Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video yayınlayarak “Galler Prensesi Catherine'den mesaj” notuyla açıklama yapan Middleton, “Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık” dedi.

Kanser yolculuğunun herkes için karmaşık, korkutucu ve öngörülemez olduğunu belirten Middleton, “Alçakgönüllülük, sizi daha önce hiç düşünmediğiniz bir şekilde kendi zayıf noktalarınızla yüz yüze getirir ve bununla birlikte her şeye yeni bir bakış açısı kazandırır. Bu zaman her şeyden önce William'a ve bana, çoğumuzun çoğu zaman hafife aldığı hayattaki basit ama önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattı. Basitçe sevmek ve sevilmek” ifadelerini kullandı.

'TAM İYİLEŞME YOLUM UZUN'

Kanserden korunmanın artık odak noktası olduğunu söyleyen Middleton, “Kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen iyileşme ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü olduğu gibi kabul etmeye devam etmeliyim. Ancak önümüzdeki aylarda işime geri dönmeyi ve fırsat buldukça birkaç kamu görevi daha üstlenmeyi dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.

İyileşmeyle birlikte bu yeni aşamaya yenilenmiş bir umut duygusu ve yaşamı takdir ederek girdiğini aktaran Middleton, “William ve ben aldığımız destek için çok minnettarız. Bize yardım eden herkesten büyük güç aldık. Herkesin nezaketi, empatisi ve şefkati gerçekten çok alçakgönüllüydü. Kendi kanser yolculuklarına devam eden herkese ‘yanınızda, yan yana, el ele kalmaya devam ediyorum'. Karanlıktan ışık doğabilir, o yüzden bırakın o ışık parlasın” dedi.