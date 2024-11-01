Ferdi Tayfur ve Kızı Arasında Sular Durulmuyor: Mahkemeden Karar Çıktı, Taraflar Yine Karşı Karşıya Geldi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinden kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Tayfur, 18 Haziran 2024'te ise Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına almıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur Aydın arasında soğuk rüzgarlar devam ediyor.

FERDİ TAYFUR AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Ferdi Tayfur bu konuda doğrudan konuşmayı tercih etmezken, yaşanan gelişmelere dair düşüncelerini avukatı üzerinden paylaşmayı tercih ediyor.

Mahkemeye taşınan baba kız kavgasında mahkemeden çıkan kararı Tayfur’un avukatı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ferdi Tayfur'un avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir. İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.

TUĞÇE TAYFUR'DAN AVUKATA YANIT GELDİ

Tuğçe Tayfur ise avukatın paylaşımına yine sosyal medyadan verdi. Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda, "Avukat bey paylaştığınıza dikkat mi etseniz çünkü benim bayilerime elinizi uzatamayacağınıza karar verilmiş. Biz 4 aylık bebeğimizle her gün işe gelip açılışlara gidip tırnaklarımızla kazıdığımız bu markayı vallahi vermeyeceği." dedi.

“BEN EVLADIMIN RIZKINI SENİN ETRAFINDAKİ YEĞENLERİNE YEDİRMEM”

Baba ve kız arasında gerilim devam ederken konuyla ilgili bir açıklama da Ferdi Tayfur’un eski eşi ve Tuğçe Tafur’un annesi Necla Nazır'dan geldi.

Necla Nazır yaptığı açıklamada, "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar. Benim evladım sizin elinize doğdu ne yaptı Tuğçe size? Ben buradayım annesiyim evladımın arkasındayım" ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR VE KIZI NEDEN KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatını sürdüren Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından ise baba kız arasındaki tartışmalar mahkemeye taşınmış; bu süreçte iki cepheden de karşılıklı açıklamalar yapılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem