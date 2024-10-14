Ferdi Tayfur Öz Kızını Bile Tanımadı: 50 Milyonluk Kavgada Gerilim Artıyor

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında yaşanan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

İkili arasındaki gerilim, Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Aydın’ın Muhammet Aydın ile evlendiği düğüne katılamamasıyla gün yüzüne çıktı.

Baba kız arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği olay ise ‘Tayfur’ soy isminin kullanım hakkında koptu. Ferdi Tayfur, kızının soy ismini ticari amaçla kullanmasını istemeyerek bu konuda suç duyurusunda bulundu.

Tuğçe Aydın ise bu gelişmelerin ardından babasının kendisine ait mağazadan babasının 50 milyon TL ya da % 58'lik hisse istediğini öne sürdü.

“BABAMIN EVLADI DAHİ OLSA”

Ferdi Tayfur cephesinden bu iddialara yanıtını ise avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama verdi.

Avukatının açıklamasını paylaşan Tayfur; "Avukatım gerekli açıklamayı yapmıştır. Bununla birlikte son kez söylemek isterim ki, babamın evladı dâhi olsa, bu saatten sonra yargının önünde attığı iftiraların, hesabını verecektir. Boş teneke, çok ses çıkarır!" dedi.

“50 MİLYONLUK DAVA AÇILDIĞI İDDİASI KÜLLİYEN YALANDIR”

Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç açıklamalarında şu ifadelere yer verildi: Son çıkan haberlerde Sayın Tuğçe Aydın ve Muhammed Aydın'ın yapmış oldukları bir açıklamaya istinaden bu açıklamayı yapma zarureti hâsıl oldu. Kendilerine karşı 50 milyon TL'lik dava açtığımızı söylemişlerdir ancak bu külliyen yalandır. Böyle bir davamız yoktur. Halkımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler. Dolayısıyla da bizim açtığımızı dava marka ve patentle ilgilidir. Dolayısıyla ayrıca açılan davalar da yaptığımız suç duyurularından ibarettir. Herhangi kimseden ve birinden bizim alacak bir talebimiz yoktur. Bu konuda hâlâ kötü bir şekilde algı yaratmaya çalışan her kişi hakkında kanun önünde hesabımızı sormaya devam edeceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem