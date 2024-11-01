Cem Yılmaz Ünlü Markanın Yüzü Oldu! 12 Reklamlık Seri...

Son olarak Netflix'teki "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni bir reklam anlaşması yaptı. Kariyerinin başından beri birçok markanın reklam kampanyasında boy gösteren Yılmaz, Kahve Dünyası’yla bir yıllık sözleşme imzaladı.

İLK REKLAM ÇEKİLECEK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Cem Yılmaz, markanın gofretini tanıtacağı ve esprili sahnelerin yer alacağı reklam filmi serisinin ilki için kamera karşısına geçecek.

Kala Film’in yapımcılığında çekilecek 12 reklam filminin yönetmen koltuğunda Serter Tırmık ve Olgu Baran oturacak.