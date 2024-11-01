Cem Yılmaz Ünlü Markanın Yüzü Oldu! 12 Reklamlık Seri...

Bir süredir dijital platformlardaki işleriyle gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni bir reklam anlaşması yaptı. Yılmaz, ünlü kahve firmasıyla bir yıllık sözleşme imzalayarak, çekilecek 12 reklam filminin ilkinde rol alacak.

Cem Yılmaz Ünlü Markanın Yüzü Oldu! 12 Reklamlık Seri...

Son olarak Netflix'teki "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni bir reklam anlaşması yaptı. Kariyerinin başından beri birçok markanın reklam kampanyasında boy gösteren Yılmaz, Kahve Dünyası’yla bir yıllık sözleşme imzaladı.

Cem Yılmaz Ünlü Markanın Yüzü Oldu! 12 Reklamlık Seri... - Resim : 1

İLK REKLAM ÇEKİLECEK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Cem Yılmaz, markanın gofretini tanıtacağı ve esprili sahnelerin yer alacağı reklam filmi serisinin ilki için kamera karşısına geçecek.

Kala Film’in yapımcılığında çekilecek 12 reklam filminin yönetmen koltuğunda Serter Tırmık ve Olgu Baran oturacak.

Cem Yılmaz Ünlü Markanın Yüzü Oldu! 12 Reklamlık Seri... - Resim : 2

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