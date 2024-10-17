Cem Yılmaz'dan Duygulandıran 'Özkan Uğur' Paylaşımı

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun efsanevi ismi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun yıllar mücadele ettiği kanser nedeniyle geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

Uğur'un yakın arkadaşı komedyen Cem Yılmaz, usta sanatçının doğum günü vesilesiyle bugün bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Ünlü komedyen, sosyal medya paylaşımında Özkan Uğur'un şarkısını kullanarak "Özkan abimizin doğum günü, hep kalbimizde" notunu düştü.

ŞARKI ÜÇ HAFTA ÖNCE YAYINLANDI

Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkılarının yayınlanacağı açıklanmış, bunlardan ilki yaklaşık 3 hafta önce dinleyicilerle buluşmuştu. Özkan Uğur'un oğlu Alişan, sosyal medya hesabından, "Canım babam, Özkan Uğur’umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem