Cem Yılmaz'dan Duygulandıran 'Özkan Uğur' Paylaşımı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl yaşamını yitiren arkadaşı, usta sanatçı Özkan Uğur'u doğum gününde andı. Uğur'un ölümünün ardından yayınlanan şarkısı "Severim"i paylaşan Cem Yılmaz, "Özkan abimizin doğum günü, hep kalbimizde" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan Duygulandıran 'Özkan Uğur' Paylaşımı

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun efsanevi ismi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun yıllar mücadele ettiği kanser nedeniyle geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

Uğur'un yakın arkadaşı komedyen Cem Yılmaz, usta sanatçının doğum günü vesilesiyle bugün bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Ünlü komedyen, sosyal medya paylaşımında Özkan Uğur'un şarkısını kullanarak "Özkan abimizin doğum günü, hep kalbimizde" notunu düştü.

Cem Yılmaz'dan Duygulandıran 'Özkan Uğur' Paylaşımı - Resim : 1

ŞARKI ÜÇ HAFTA ÖNCE YAYINLANDI

Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkılarının yayınlanacağı açıklanmış, bunlardan ilki yaklaşık 3 hafta önce dinleyicilerle buluşmuştu. Özkan Uğur'un oğlu Alişan, sosyal medya hesabından, "Canım babam, Özkan Uğur’umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" paylaşımını yapmıştı.

Cem Yılmaz'dan Duygulandıran 'Özkan Uğur' Paylaşımı - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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