Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi Bilet Fiyatları Dikkat Çekti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adlı gösterisinin 2024 Avrupa turnesine 2 Ekim'de Nürnberg'de başlayacak. Bilet fiyatları ise 130 ile 250 euro arasında değişiyor.

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Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi Bilet Fiyatları Dikkat Çekti

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı gösterisinin 2024 Avrupa turnesi başlıyor. İlk gösterisi 2 Ekim'de Nürnberg'de gerçekleşecek olan ünlü komedyen, toplamda 20 şehir gezecek.

Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi Bilet Fiyatları Dikkat Çekti - Resim : 1
Cem Yılmaz, 17 - 18 Ekim'de Rotterdam'da, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta Köln, 13 - 14 Aralık'ta ise Londra'da üst üste iki gün seyirciyle buluşacak.

Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletlerinin fiyatı 250 euro (Yaklaşık 10 bin TL) ile 130 euro (Yaklaşık 5 bin TL) arası değişiyor. Yılmaz'ın Türkiye'deki gösterisinin fiyatı ise 10 bin TL ile 750 TL arası değişiyor.

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