Arda Güler, Sevgilisi Duru Yaman İle İlk Kez Kameralar Karşısında

Arda Güler, basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile Thibaut Courtois'nın belgesel galasında ilk kez objektiflere poz verdi.

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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez kameralar karşısına el ele çıktı. Daha önce sosyal medya üzerinden birlikte olduklarını duyuran Güler ve Yaman çifti, Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasında objektiflere poz verdi.

Arda Güler’in basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez resmi bir etkinlikte görünmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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