Arda Güler 11'de Başladı, Real Madrid Rahat Kazandı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Goller Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'den geldi.

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Arda Güler 11'de Başladı, Real Madrid Rahat Kazandı

A Milli futbolcu Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu. Milli futbolcu Arda Güler, sahaya 11'de çıkarken, Modric ve Valverde'nin önünde 10 numara pozisyonunda yer aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ev sahibinin iki topu direkten döndü. Sociedad, karşılaşmanın 2. yarısına da etkili başladı ve ilk dakikada girdiği pozisyon da yeniden direğe takıldı.
Müsabakanın 56. dakikasında Arda Güler'in ceza yayı sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken topta hakem elle oynama tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

MBAPPE PENALTIDAN ATTI

Penaltı atışında topun başına geçen Vinicius Junior, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Brezilyalı futbolcu ligdeki 2. golünü kaydetti. Vinicius, 73. dakikada ise bu kez penaltıyı kazandıran isim oldu. Sol kanattan ceza sahasına girerken, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası hakem Munuera, pozisyonu izleyerek ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kylian Mbappe, penaltıdan kaydettiği golle takımının 2. golüne imza attı.

REAL MADRID PUANINI 11'E YÜKSELTTİ

Arda Güler, müsabakanın 78. dakikasında yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri puanını 11'e yükseltti. Real Sociedad ise 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Kaynak: İHA

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