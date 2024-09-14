Barış Alper Yılmaz, Gollerine Devam Ediyor

Süper Lig'e formda başlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Rizespor maçında attığı golle, gol sayısını 3'e yükseltti.

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Barış Alper Yılmaz, Gollerine Devam Ediyor

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlarken sarı-kırmızılıların 5. golü Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Müsabakanın 80. dakikasında Michy Batshuayi’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kaan Ayhan pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 5-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de gol sayısını 3 yaptı.

Müsabakaya 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 83. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

Kaynak: İHA

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