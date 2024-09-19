Uğur Dündar'dan 'Bezmenler' Göndermesi! 'Sayın Cem Yılmaz Kapıyı Açar Mısınız Lütfen?'

Sözcü yazarı Uğur Dündar, "Arena" programıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Program öncesi yayınlanan bir videoda Dündar, yıllar önce ABD'de çekilen ve yeniden yayınlanmasıyla sosyal medyada viral olan "Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız?" repliğini komedyen Cem Yılmaz'la canlandırdı.

Yarım kalan videonun devamını Sözcü Tv'deki programında yayınlayacağını söyleyen Uğur Dündar, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

'SAYIN BEZMENLER' OLAYI

Türkiye'de kaçakçılık ve yolsuzlukla suçlanan Halil Bezmen'le röportaj yapmak isteyen Uğur Dündar, ABD'deki evine giderek kapısını çalmış ve kapının önünde "Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz" diye seslenmişti.

Bu sözlerin ardından ailenin yanında çalışan Remzi Çelik evin bahçesine çıkarak Uğur Dündar ve kameramanına saldırmış, Dündar da kendilerine saldıran Çelik'i yumruklayarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Kaynak: Sözcü