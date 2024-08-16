Uğur Dündar Duyurdu… 'Arena' Ekranlara Geri Dönüyor

Uğur Dündar, bir döneme damga vuran haber programı 'Arena'nın yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Dündar, 2023 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Lütfen açar mısınız kapıyı demeye az kaldı!..” ifadelerini kullanmıştı.

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Uğur Dündar Duyurdu… 'Arena' Ekranlara Geri Dönüyor

Show TV'de 1992 yılında yayına başlayan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan haber programı 'Arena', gazeteci Uğur Dündar’ın sunumuyla ekranlara geri dönüyor.

Bugün kaleme aldığı yazısında 'Efsane geri dönüyor' diyerek müjdeyi veren Uğur Dündar, şu ifadeleri kullandı:

“Yayınlandığı yıllar boyunca dolandırıcıların, tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyen hırsızların, hortumcuların, vurguncuların, gıda teröristlerinin ve her türlü suç örgütlerinin korkulu rüyası olan efsane program ARENA’yı, ısrarlı talepleriniz üzerine ve soruşturmacı gazetecilik formatıyla yeniden ekrana getirme kararı aldık."

Dündar, 6 Mayıs 2023’te sosyal medya hesabından “Gerçeklerin er meydanı ARENA loading... Lütfen açar mısınız kapıyı demeye az kaldı!..” ifadelerini kullanmıştı.

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