14 Aylık Bebeğin Kahreden Ölümü! Şişme Havuzda Oynarken Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 14 aylık kız bebek, şişme havuzda oynarken yaşamını yitirdi. Boğulduğu ihtimali üzerinde durulan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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14 Aylık Bebeğin Kahreden Ölümü! Şişme Havuzda Oynarken Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da ailesiyle birlikte dedesi Abdullah Ö.'nün Kazancı Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak bulunan Asel Lina T, akşam saatlerinde evdeki şişme havuzda suyla oynamaya başladı.

Bir süre sonra evdekiler bebeğin havuzda hareketsiz yattığını gördü. Aile, havuzdan çıkardıkları bebeği Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü ancak Asel bebek, kurtarılamadı.

Şişme havuzda boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kaynak: AA

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