Gaziantep'te Halı Fabrikasında Büyük Yangın!

Gaziantep'te bir halı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

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Gaziantep'te Halı Fabrikasında Büyük Yangın!

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında yangın çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Büyük Yangın! - Resim : 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve fabrikanın tamamına yayılan yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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