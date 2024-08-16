İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu: Özdağ Yalan Söylüyor, Akşener'e Operasyon Yapılıyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediği ileri sürülen Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici iddiaları yalanladı.

'ÜZERİMDEN MANİPÜLASYON YAPIYOR'

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay da, geçen yıl da medyada altını çizdim. Kadın 81 ili gezdi, bir torunu vardı, ailesi vardı. Memleket meselesini daha çok önemsedi. Azımsanmayacak bir oy aldı. Hâlâ da kitlesi var. Meral Akşener halen en önemli siyasi isim. Bunu defalarca söyledim. Fakat Ümit Özdağ’ın bahsettiği gibi bir süreç olmadı. Ümit Bey’le bir görüşmem oldu. 2019’da olmuştu. O görüşmede sadece şunu konuştuk: Sayın Akşener’in stratejilerinin yanlış olduğunu anlatıyordu. Zaten kendisi de strateji uzmanı olduğunu, kampanyanın yanlış olduğunu söylüyordu. Partiden de ayrılmamıştı. Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor."

'AKŞENER'E OPERASYON'

Gezici, “Yüce Türk milletini temsil eden yargı beni mahkemeye çağırdığında da bunları orada da söyleyeceğim. Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci. Akşener ayrılmış gibi görülse de onu rakip olarak görenlerin saldırısı olarak görüyorum. Meral Akşener önemli bir Türk siyasetçisidir. Bu saldırılarla sanki ‘Erdoğan’ı o getirdi, o seçtirdi’ algısı kurularak bir aileye zarar verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: 'ADIMI SÖYLERSENİZ İNKAR EDERİM' DEDİ

Öte yandan Erkin, Gezici'yi aramadan önce Özdağ ile de görüştüğünü belirtti. Özdağ, "İsmini vermediğiniz kamuoyu araştırmacısının ismini de verecek misiniz, tanık yapması için mahkemeye başvuracak mısınız?" sorularına şu yanıtı verdi:

"Olursa davet eder mahkeme. İsmini de söylerim o zaman. 2021 Mayıs ayında duydum. Partiden ayrıldığım süreçte. Duydum değil, İstanbul’da büroma geldi arkadaş ve anlattı bana. Dedi ki, ‘Korkuyorum. Adımı söylerseniz inkar ederim’ dedi. Ama daha sonra İstanbul’da muhtemelen sizin de tanıdığınız bir holding sahibinin bürosunda, holdingin sahibi, kardeşi ve birkaç siyasetçinin olduğu ortamda bana anlattığını daha geniş bir şekilde anlattı. Bunu ilk kez anlatmamış. Seçimden iki ya da üç gün sonra Büyük Kulüp’te de anlatmış. 35 kişiye.”

Gezici, Erkin'in "Ümit Bey 2021 Mayıs ayında sizinle görüştüğünü söyledi" demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"2019 ya da 2020. Kendisinin davet etmesi üzerine görüşmeye gittim. Enstitüsüne davet etmişti. O ziyaret de 20 dakika sürdü. O görüşmede annesi de vardı. Annesi de negatif konuşmalar yaptı ama ben bunlara katılmadığımı söyledim."

'BÖYLE BİR KONUŞMA OLMADI'

Gezici son olarak “Böyle bir konuşma olmadı. Genel seçimleri değerlendirme toplantısı yaptık. Akşener’le ilgili bir konuşma yapılmadı. Altını çiziyorum: Meral Akşener, Türk siyaseti için hâlâ çok önemlidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

YouTube’da ‘Bu Kanal’ isimli kanalda gazeteci Mine Özbek’in konuğu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “Meral Hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Kamuoyu araştırmacısı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkâr ederim’ dedi” açıklamasında bulunmuştu.

Akşener ise kendisini ihanetle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ı mahkemeye vereceğini söylemişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Akşener’in dava açması halinde 'gerekeni mahkemede söyleyeceğini' ifade etmişti Son olarak gazeteci Fatih Altaylı o ismin Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici olduğunu söylemişti .