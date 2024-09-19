Daha Önce 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'li Vekilleri O Konuda Bir Daha Uyaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama dönemi öncesi milletvekilleriyle bir araya gelecek ve saha raporu isteyecek. Öte yandan daha önce devamsızlık yapan milletvekillerini "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir uyarı daha yapması bekleniyor.

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Daha Önce 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'li Vekilleri O Konuda Bir Daha Uyaracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra, Meclis’in yeni yasama çalışmalarına ilişkin AKP'li milletvekilleri ile gruplar hâlinde vekillerle bir araya gelecek. Süreci AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkan vekilleri yürütecek.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Erdoğan görüşmelerde vatandaşın problemlerini vekillerin ağzından dinleyecek; öneri, talep ve izlenimlerini değerlendirecek. Erdoğan’ın ayrıca milletvekillerini yeni dönemde devamsızlık konusunda uyarması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz sene, devamsızlık yapan milletvekillerini uyararak “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.

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Kaynak: Türkiye gazetesi

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