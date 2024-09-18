Kulis I Erdoğan O İsmin Üstünü Çizecek: Tüm Bakanlar Rahatsız Oldu

Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Geçmişte kabinede değişim yaşanacağı söylenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Sağlık Bakanı değişmişti. Şimdilerde kabinede yeni bir değişim konuşuluyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 540 TL’lik kıyma fiyatı için ucuz demesinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Yumaklı’ya kabine içinden de tepkilerin olduğu, olası bir değişiklik için Bakan Yumaklı’nın adının geçtiği söylendi.

Kaynak: Halk TV