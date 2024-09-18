Kulis I Erdoğan O İsmin Üstünü Çizecek: Tüm Bakanlar Rahatsız Oldu

Kabinede yeni bir bakan değişikliği bekleniyor. Kabine içinde tepkilerin olduğu bir bakanın varlığı kulislere yansıdı. Geçtiğimiz gün 540 TL'lik kıymanın fiyatının ucuz olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı için AKP'de "Erdoğan icabına bakacaktır" yorumu yapılıyor.

Kaynak: Halk TV

Son Güncelleme:
Kulis I Erdoğan O İsmin Üstünü Çizecek: Tüm Bakanlar Rahatsız Oldu - Resim: 1

Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Geçmişte kabinede değişim yaşanacağı söylenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Sağlık Bakanı değişmişti. Şimdilerde kabinede yeni bir değişim konuşuluyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 540 TL’lik kıyma fiyatı için ucuz demesinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Yumaklı’ya kabine içinden de tepkilerin olduğu, olası bir değişiklik için Bakan Yumaklı’nın adının geçtiği söylendi.

Kaynak: Halk TV

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
İbrahim Yumaklı Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Açık Alanlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor Açık Alanlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor
Kiracılar Dikkat Ev Sahiplerinden Yeni Yöntem! Kiracılar Bu Yolla 7 Günde Evden Çıkarılıyor Kiracılar Dikkat Ev Sahiplerinden Yeni Yöntem! Kiracılar Bu Yolla 7 Günde Evden Çıkarılıyor
Tapuda Büyük Yenilik! Tapuda Bir Dönem Resmen Tarih Oluyor Tapuda Büyük Yenilik! Tapuda Bir Dönem Resmen Tarih Oluyor
KAP'a Resmen Bildirildi! Galatasaray Geri Adım Attı KAP'a Resmen Bildirildi! Galatasaray Geri Adım Attı
Araplar Trabzon'u Sildi: Akın Akın Gidiyorlar Araplar Trabzon'u Sildi: Akın Akın Gidiyorlar
Otomobil Devinden Sudan Ucuza Yeni SUV! İlk Görüntüler Geldi Otomobil Devinden Sudan Ucuza Yeni SUV! İlk Görüntüler Geldi
SGK'dan Kritik Uyarı: Milyonlarca Kişi Tehlikede Olabilir SGK'dan Kritik Uyarı: Milyonlarca Kişi Tehlikede Olabilir
Narin Güran Cinayetinde Kayıp 18 Dakikanın Gizemli Sırrı Çözüldü: Nevzat Bahtiyar Meğer... Narin Güran Cinayetinde Kayıp 18 Dakikanın Gizemli Sırrı Çözüldü: Nevzat Bahtiyar Meğer...
Fiyatı Birden 75 TL’ye Çıktı, Dengeler Değişti: En Sonunda Rusya'ya Kaçtı Fiyatı Birden 75 TL’ye Çıktı, Dengeler Değişti: En Sonunda Rusya'ya Kaçtı
Bunu Yapanlar Ulaşımda 1000 TL Destek Alıyor: Her Binişte 2 TL İndirimli Bunu Yapanlar Ulaşımda 1000 TL Destek Alıyor: Her Binişte 2 TL İndirimli
Satın Almadan Önce Dikkat Edin! Ünlü Sucuk Markasına Soruşturma Açıldı Satın Almadan Önce Dikkat Edin! Ünlü Sucuk Markasına Soruşturma Açıldı
Milyonları İlgilendiriyor! SGK'dan Flaş Çift Ödeme İadesi Açıklaması Milyonları İlgilendiriyor! SGK'dan Flaş Çift Ödeme İadesi Açıklaması