Son Ankette Sürpriz Sonuçlar: Oy Oranını En Çok Arttıran Parti Hangisi?

İYİ PARTİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son ankette bir diğer dikkat çeken detay ise İYİ Parti'nin oy oranlarında ciddi artış olması. Eylül ayında yüzde 5,3 oy oranına sahip olan İYİ Parti, ekim ayında oy oranını yüzde 8,3'e çıkardı ve eylül ayında en fazla yükseliş gösteren parti oldu.