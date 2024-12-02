En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu

MetroPOLL Araştırma, kasım ayında düzenlenen iki anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. En beğenilen siyasetçiler sıralamasında ilk ikide yer alan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi gereken isimlerde de zirvedeki yerlerini korudu.

En beğenilen siyasetçiler sırasıyla şöyle oldu: