En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu
MetroPOLL Araştırma, kasım ayında düzenlediği iki anket ile vatandaşlara 'en beğendiğiniz siyasetçi kim?' ve 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorularını yöneltti. Yanıtlar ise oldukça dikkat çekici.
Kaynak: Gerçek Gündem
MetroPOLL Araştırma, kasım ayında düzenlenen iki anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. En beğenilen siyasetçiler sıralamasında ilk ikide yer alan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi gereken isimlerde de zirvedeki yerlerini korudu.
En beğenilen siyasetçiler sırasıyla şöyle oldu:
Mansur Yavaş yüzde 63,5
Ekrem İmamoğlu yüzde 48,7
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40
Özgür Özel yüzde 32,6
Devlet Bahçeli yüzde 28,3
Selahattin Demirtaş yüzde 23,7
Mehmet Şimşek yüzde 21,6
Yavuz Ağıralioğlu yüzde 19,8
Müsavat Dervişoğlu yüzde 17
Vatandaşlara "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu da yöneltildi. Verilen yanıtlar ise şöyle:
Mansur Yavaş yüzde 37,8
Ekrem İmamoğlu yüzde 21,6
Özgür Özel yüzde 7,4
Başka biri yüzde 3
Hiçbiri yüzde 6,4
Fikrim yok/Cevap yok yüzde 23,8