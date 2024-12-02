En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu

MetroPOLL Araştırma, kasım ayında düzenlediği iki anket ile vatandaşlara 'en beğendiğiniz siyasetçi kim?' ve 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorularını yöneltti. Yanıtlar ise oldukça dikkat çekici.

Kaynak: Gerçek Gündem

CHP Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Müsavat Dervişoğlu Yavuz Ağıralioğlu Mehmet Şimşek Özgür Özel Anket MetroPOLL
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En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 1

MetroPOLL Araştırma, kasım ayında düzenlenen iki anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. En beğenilen siyasetçiler sıralamasında ilk ikide yer alan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi gereken isimlerde de zirvedeki yerlerini korudu.

En beğenilen siyasetçiler sırasıyla şöyle oldu:

1 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 2

Mansur Yavaş yüzde 63,5

2 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 3

Ekrem İmamoğlu yüzde 48,7

3 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 4

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40

4 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 5

Özgür Özel yüzde 32,6

5 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 6

Devlet Bahçeli yüzde 28,3

6 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 7

Selahattin Demirtaş yüzde 23,7

7 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 8

Mehmet Şimşek yüzde 21,6

8 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 9

Yavuz Ağıralioğlu yüzde 19,8

9 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 10

Müsavat Dervişoğlu yüzde 17

10 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 11
11 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 12

Vatandaşlara "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu da yöneltildi. Verilen yanıtlar ise şöyle:

Mansur Yavaş yüzde 37,8

Ekrem İmamoğlu yüzde 21,6

Özgür Özel yüzde 7,4

Başka biri yüzde 3

Hiçbiri yüzde 6,4

Fikrim yok/Cevap yok yüzde 23,8

12 13
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim: 13
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