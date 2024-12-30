DEM Parti ile Öcalan Görüşmesini Hangi Gazete, Nasıl Gördü?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Öcalan'ın çağrıları aktarıldı. Öcalan açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadelerini kullandı. Gelişmeler Türkiye kamuoyunun gündemini oluşturdu. Peki, hangi gazete, hangi manşeti attı? İşte 30 Aralık 2024 tarihli gazete manşetleri...