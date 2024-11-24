Toplumun Yüzde 90'ı Aynı Yanıtı Verdi! 'Terör Örgütü PKK, Kürtleri Temsil Etmiyor'
ASAL Araştırma'nın anketine göre; toplumun yüzde 90'ı terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini düşünüyor. Anket katılımcılarının desteklediği partilere bakıldığında ise iktidar veya muhalif partisi fark etmeksizin çoğu seçmen aynı yanıtı verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
ASAL Araştırma, yıllardır gündemden düşmeyen Kürt meselesiyle ilgili bir araştırma yaptı. İki bin kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre toplumun yüzde 90'ı terör örgütü PKK'nın Kürtler için bir temsiliyeti olmadığını düşünüyor.
"Sizce terör örgütü PKK Kürtleri temsil ediyor mu?" sorusuna katılımcıların yalnızca yüzde 3.7'si "evet" derken yüzde 90.1'i "hayır" dedi.
Yüzde 6.2'si de terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil edip etmediğine dair bir fikrinin olmadığını belirtti.
PARTİLERİN HEPSİNDE ÇOĞUNLUK BÖYLE DÜŞÜNÜYOR
Cevapların parti seçmenlerine göre dağılımına bakıldığında AKP'li seçmenin yüzde 94.5'i, CHP'lilerin yüzde 88.2'si, MHP'lilerin yüzde 96.3'ü, DEM Parti seçmeninin yüzde 77.9'u ve İYİ Partililerin de yüzde 90.8'i PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini söylüyor.