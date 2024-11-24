Toplumun Yüzde 90'ı Aynı Yanıtı Verdi! 'Terör Örgütü PKK, Kürtleri Temsil Etmiyor'

ASAL Araştırma, yıllardır gündemden düşmeyen Kürt meselesiyle ilgili bir araştırma yaptı. İki bin kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre toplumun yüzde 90'ı terör örgütü PKK'nın Kürtler için bir temsiliyeti olmadığını düşünüyor.