Son Anket: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Fark Çok Az...
MetroPOLL Araştırma, kasım ayı anket sonuçlarını açıkladı. AKP ve CHP'nin zirve yarışı sürüyor. Sonuçlara göre, bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oy oranı yüzde 30,3 olurken, onu yüzde 30 ile AKP takip etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
MetroPOLL Araştırma, kasım ayında düzenlediği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP yüzde 20,0
CHP yüzde 20,2
MHP yüzde 5,1
İYİ Parti yüzde 4,0
DEM Parti yüzde 6,5
YRP yüzde 2,4
Zafer Partisi yüzde 2,8
Saadet Partisi yüzde 1,2
Anahtar Parti yüzde 1,1
Diğer yüzde 3,4
Kararsız/Protesto/Cevapsız yüzde 33,3
Kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:
AKP yüzde 30,0
CHP yüzde 30,3
MHP yüzde 7,6
İYİ Parti yüzde 6,0
DEM Parti yüzde 9,8
YRP yüzde 3,5
Zafer Partisi yüzde 4,2
Saadet Partisi yüzde 1,7
Anahtar Parti yüzde 1,8
Diğer yüzde 5,1
14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları şöyle olmuştu:
AKP yüzde 35,32
CHP yüzde 25,41
MHP yüzde 10,04
İYİ Parti yüzde 9,90
HDP yüzde 8,79
YRP yüzde 2,86
Zafer Partisi yüzde 2,28
TİP yüzde 1,72
Diğer yüzde 2,68