ASAL Araştırma'dan Son Anket Geldi: Dikkat Çeken 'Kararsızlar' Ordusu... İşte İlk Sıraya Yerleşen Parti
ASAL Araştırma'nın "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette en dikkat çeken kararsızların oranı oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra da birinci parti yerini korudu.
Kaynak: Gerçek Gündem
ASAL Araştırma, yaptığı son anketi sosyal medya platformu X hesabından paylaştı. Ankette vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Kararsızlar dağıtılmadan önce vatandaşların cevapları ankete şöyle yansıdı:
CHP: Yüzde 22.7
AKP: Yüzde 21.5
DEM Parti: Yüzde 6.0
MHP: Yüzde 5.6
Zafer Partisi: Yüzde 3.6
İYİ Parti: Yüzde 3.4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.4
Anahtar Parti: Yüzde 1.0
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9
Diğer: Yüzde 2.1
Kararsız/Oy Kullanmam: Yüzde 30.8
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle:
CHP: Yüzde 32.8
AKP: Yüzde 31.1
DEM Parti: Yüzde 8.7
MHP: Yüzde 8.1
Zafer Partisi: Yüzde 5.2
İYİ Parti: Yüzde 4.9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.5
Anahtar Parti: Yüzde 1.4
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.3
Diğer: Yüzde 3.0
İşte illere göre seçmen tercihleri...
Ankete göre demografik dağılım ise şöyle...