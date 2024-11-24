İktidara Yakın Anket Şirketi Şaşırttı: Tüm Anketler Tek Partiyi İşaret Ediyor
Son dönemde erken seçim çağrıları, kayyım atamaları ve yeni anayasa tartışmalarıyla hareketlenen Türkiye siyasetinde, iktidara yakın araştırma şirketi tarafından yapılan son anketin sonuçları dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
İktidara yakın ORC Araştırma tarafından 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, İstanbul’un siyasi dengelerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 5.130 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilerek seçmen eğilimleri analiz edildi.
Türkiye siyaseti, erken seçim talepleri, kayyım atamaları, yeni anayasa tartışmaları ve terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili gündemlerle hareketli bir süreçten geçiyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kısa bir süre sakinleşen siyasi atmosfer, yeniden hararetli tartışmalarla şekilleniyor. Bu yoğunluk içinde, kamuoyunun merakla beklediği anket sonuçları da dikkat çekiyor. ORC Araştırma, 15-22 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
CHP BİRİNCİ SIRADA
Ankete göre, İstanbul’da CHP ve AKP arasındaki yarış devam ediyor. CHP, yüzde 3,2 oranında farkla önde bulunurken, AKP ikinci sırada yer aldı.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oranında oy alarak seçimleri kazanmış, AKP'nin adayı ise yüzde 39,59’da kalmıştı.
DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA, İYİ PARTİ GERİLİYOR
Listede dikkat çeken bir diğer unsur ise Demokratik Emek Partisi’nin (DEM) yüzde 8,5 oranıyla üçüncü sırada yer alması. DEM Parti’yi yüzde 5,6 ile MHP, yüzde 5,1 ile Yeniden Refah Partisi takip ediyor. İYİ Parti ise yüzde 3 oy oranıyla altıncı sırada, Zafer Partisi’nin gerisine düştü. Zafer Partisi, ankette yüzde 4,2 oranında oy alarak İYİ Parti’yi geride bıraktı.
O PARTİLERDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
Listede, yüzde 1’in altında oy oranına sahip partiler arasında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunuyor. Ancak Yerli ve Milli Parti’nin ankette yer alması, sürpriz olarak değerlendirildi. Ankete göre, diğer partilere oy verenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.
SEÇİM BÜTÜN DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR
İstanbul gibi kritik bir bölgede partiler arasındaki bu yakın sonuçlar, gelecek seçimlerde dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Özellikle Zafer Partisi ve DEM Parti’nin yükselişi, siyaset arenasında yeni dinamikler yaratabilir.
Öte yandan ORC Araştırma; Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da gerçekleştirdiği anketlerin sonuçlarını da paylaştı.
İşte o sonuçlar:
Bursa
Denizli
İzmir
Kocaeli
Manisa
Muğla