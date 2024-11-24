İktidara Yakın Anket Şirketi Şaşırttı: Tüm Anketler Tek Partiyi İşaret Ediyor

O PARTİLERDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Listede, yüzde 1’in altında oy oranına sahip partiler arasında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunuyor. Ancak Yerli ve Milli Parti’nin ankette yer alması, sürpriz olarak değerlendirildi. Ankete göre, diğer partilere oy verenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.