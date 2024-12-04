Hastanelerdeki O Belirgin Kokunun Kaynağı Açıklandı! Meğer Bu Yüzdenmiş...

2. Antiseptikler ve İlaç Kokuları

Hastane ortamında kullanılan antiseptik solüsyonlar ve alkol bazlı dezenfektanların yanı sıra, ilaçlar ve tıbbi tedavilerde kullanılan maddeler de bu kokunun kaynağıdır. Sterilizasyon amacıyla kullanılan bu ürünler, kalıcı ve dikkat çeken bir koku bırakır.

3. Havalandırma Sistemleri

Hastanelerin steril ortamını korumak için sürekli çalışan havalandırma sistemleri de koku üzerinde etkilidir. Bu sistemler, havayı temiz ve mikroorganizmalardan arındırırken, kullanılan filtreleme teknolojileri nedeniyle belirli bir koku yayabilir.