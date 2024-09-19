Lübnan'daki 'Siber Katliam' Sonrası ASELSAN'dan Dikkat Çeken Paylaşım!

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleşen iki saldırı, 32 ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, dünya genelinde teknolojik cihazların güvenilirliği konusunda endişeleri artırırken, savunma sanayi şirketi ASELSAN'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

ASELSAN, Lübnan'daki patlamaların hemen ardından, geliştirdiği milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"unun görsellerini yayımladı. Şirket, paylaşımına "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkede 18 Eylül'de de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem