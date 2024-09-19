Veliler İsyan Etti, MEB Düğmeye Bastı: 400 Özel Okula 'Yüzde 300 Zam' Cezası

Özel okul fiyatları velilerin cebini yakarken, okul yönetimlerinin keyfi olarak yaptığı kitap zamları da aileleri isyan ettirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yüzde 300 zam yapan 400 civarındaki özel okula gerekli cezalar verildi” diye konuştu.

Erzurum’da öğrencilerle tarihi mekanları gezen Bakan Tekin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını konuştu. Özel okullarda 60 bin TL’ye yaklaşan kitap paralarına ilişkin konuşan Tekin, bu okullara ceza verildiğini aktardı.

Tekin, ilgili açıklamasında, "Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekiyor. Örneğin okul bu sene 20 bin liraya kitap sattıysa onu sisteme girecek ki biz seneye yapacağı fiyat artışını takip edebilelim. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç.Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış onlara hemen gerekli cezaları verdik” dedi.

500 OKULA HAYALET SINIF NEDENİYLE CEZA VERİLDİ

Geçen sene 500 okula hayalet sınıflar nedeniyle cezai işlem uygulandığını belirten Tekin, "Lise sona geçen öğrencilerin önemli bir kısmı üniversite sınavına hazırlık için açık liseye geçiyor ve merdiven altı kurslara gidiyordu. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Mesela çocuk, 9. sınıfta 'ben açık liseye gideceğim' diyorsa buna karışmayız. Ama 9. sınıfta fen lisesine gidip kayıt yaptırıyor, dolayısıyla başka bir çocuğun oraya yerleşmesini engelliyor, 12. sınıfa geçince de 'ben açık liseye gidiyorum' diyor. Oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz” dedi.

LGS’deki soru iptaline ilişkin de konuşan Tekin, bu durumundan 10 bin öğrencinin etkilendiğini açıkladı. Tekin şunları kaydetti:

"İdare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Bu nedenle biz mağduriyet olmasın diye 'Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir' dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Onlara mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz dedik.''

Kaynak: NTV