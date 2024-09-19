Çorum'dan Haberi Yoktu! Yaptığı Gafla Gündem Olan Vali Merkeze Alındı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın, okul müdürü ve okul görevlisini zincirle dövdükten sonra yurtdışına kaçan şahıslarla ilgili soruya verdiği yanıtla gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Dağlı, Vali-Mülkiye Başmüfettişi unvanı ile merkeze çekildi.

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Çorum'dan Haberi Yoktu! Yaptığı Gafla Gündem Olan Vali Merkeze Alındı

Asayiş değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya, "Okulun birisinde yabancı uyruklu vatandaşların okul müdürüne saldırısı olmuştu. Saldırı yapan 2 kişi kayıptı bunlar yakalandı mı? Gerekli ceza uygulandı mı? Son durum nedir?” sorusu yöneltildi.

Bunun üzerine Dağlı, durumu İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’dan açıklamasını istedi. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Şahıslar kaçak yollardan yurt dışına çıktılar” dedi. Vali Dağlı ise "Onlar yurt dışına çıktı bir daha da girmesi mümkün değil" diye konuştu.

Dağlı'nın cevabı büyük şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada gündem oldu ve günlerce konuşuldu. Dağlı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MERKEZE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 'Mülkiye Başmüfettişi-Vali' olarak merkeze alınırken, Çorum Valiliği'ne Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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