Reha Muhtar'dan Haber Var! İşte Son Sağlık Durumu

Gazeteci Uğur Dündar, hastanedeki Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Dündar, Muhtar'ın iyileştiğini ve rehabilitasyon aşamasına geçileceğini aktardı.

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Reha Muhtar'dan Haber Var! İşte Son Sağlık Durumu

Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gazeteci Uğur Dündar, ziyaret ettiği Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu X hesabından açıkladı.

Dündar, doktorların Reha Muhtar'ın iyileştiğini ve rehabilitasyon aşamasına geçileceğini söylediğini aktardı. Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur..."

Reha Muhtar'dan Üzücü Haber! Tekrar Entübe EdildiReha Muhtar'dan Üzücü Haber! Tekrar Entübe EdildiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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