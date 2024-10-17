Danla Bilic Yürekleri Ağza Getirdi! Son Anda Kurtuldu

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi. Bir süredir at biniciliği eğitimi alan Danla Bilic, ata bindiği sırada düştüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Bilic'in yayınladığı attan düşme videosu kısa sürede gündem oldu. Ünlü fenomenin paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Danla Bilic, attan düştüğü anı paylaştığı hikayesinde bir de o anlarla dalga geçen bir fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem