Danla Bilic trafik kazası geçirdi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic trafik kazası geçirdi. Bilic aracını sonradan gelen şoförüne bırakarak olay yerinden ayrıldı.

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Danla Bilic trafik kazası geçirdi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipi ile trafik kazası geçirdi.

28 yaşındaki Danla Bilic, hasarlı trafik kazası geçirdi.

Magazin Hattı'ndan Barış Agil'in haberine göre; Resitpaşa’dan İstinye yokuşuna bağlanan ara sokaktan kontorsüz şekilde ana yola çıkan Bilic’in yönetimindeki araca kendi şeridinde ilerken araç ön soldan teker kısmına vurarak durabildi.

Hasar oluşan ve bir süre trafiğin aksamasına neden olan kaza sonrasında araç içinde çok korkan Bilic bir arkadaşını arayarak olay yerinden kendisini almasını istedi. Bilic aracını sonradan gelen şoförüne bırakarak olay yerinden ayrıldı.

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