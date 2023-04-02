Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Ankara’da yaşayan Tuğay D., sosyal medyadan Bilic’e mesajlar göndermeye başladı.

Bilic dilekçesinde Tuğay D.’nin hayal dünyasında bir aşk yaşadığını ve aile olduklarını belirterek sürekli kendisini rahatsız ettiğini iddia etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Bilic’i haklı bulan mahkeme, Tuğay D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.