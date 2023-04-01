Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu

Tamer Karadağlı, kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Son Güncelleme:
Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu

Oyuncu Tamer Karadağlı, “kiralarını eksik ödediği’ gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Oyuncunun Göktürk’teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı, oyuncu hakkında, kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ev sahibi açtığı davada, Karadağlı’nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını belirtti.

Karadağlı’nın, evi tahliye edene kadar rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira artırım davası açtı.

Etiketler
Kira, kiracı
Son Güncelleme:
Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti
Tan Taşçı hayranlarını uyardı: İtibar etmeyin Tan Taşçı hayranlarını uyardı: İtibar etmeyin
Gözü kapalı güvenebilirsiniz. İlişkilerde en güvenilir 5 burç! Gözü kapalı güvenebilirsiniz. İlişkilerde en güvenilir 5 burç!
Kızılcık Şerbeti dizisi herkesi yıktı! Artık göremeyeceksiniz Kızılcık Şerbeti dizisi herkesi yıktı! Artık göremeyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu
Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek' Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı! Son anketlerden AKP'ye soğuk duş: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!
Sedat Peker görüş değiştirdi, avukatı açıkladı: 'Kızılay'a değil Ahbap'a teslim edin' Sedat Peker görüş değiştirdi: 'Kızılay'a değil Ahbap'a teslim edin'
Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak