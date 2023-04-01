Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu

Oyuncu Tamer Karadağlı, “kiralarını eksik ödediği’ gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Oyuncunun Göktürk’teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı, oyuncu hakkında, kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ev sahibi açtığı davada, Karadağlı’nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını belirtti.

Karadağlı’nın, evi tahliye edene kadar rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira artırım davası açtı.