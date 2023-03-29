Tan Taşçı hayranlarını uyardı: İtibar etmeyin

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla derde girdi. Ünlü isim, kendisini Tan Taşçı diye tanıtan dolandırıcıya karşı arkadaşlarını ve sevenlerini sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

Son Güncelleme:
Tan Taşçı hayranlarını uyardı: İtibar etmeyin

Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte. Ünlü şarkıcı, kendisini Tan Taşçı diye tanıtan dolandırıcıya karşı sosyal medya hesabı üzerinden herkesi uyardı.

"Birkaç gündür sahte bir Tan Taşçı'' türediğini ifade eden ünlü isim 'İtimat etmeyiniz' diyerek sevenlerini ve arkadaşlarını uyardı.

Tan Taşçı hayranlarını uyardı: İtibar etmeyin - Resim : 1

Taşçı, "Birkaç gündür sahte bir Tan Taşçı bazı sanatçı, basın mensubu ve organizatör arkadaşlarımı arayıp, ben olduğuna inandırarak işletiyormuş. Şahsın numarası üzerinden hukuksal işlemler başlatılmıştır. Lütfen sonu 31 ile biten cep telefonu numarası üzerinden kendisini Tan olarak tanıtan bu kişiye itimat etmeyiniz" dedi.

Son Güncelleme:
Survivor Batuhan'ın kız arkadaşını darp ettiği ortaya çıktı Survivor Batuhan'ın kız arkadaşını darp ettiği ortaya çıktı
Bu çorba içildiğinde tok tutuyor! Valide sultan çorbası nasıl yapılıyor? Bu çorba içildiğinde tok tutuyor! Valide sultan çorbası nasıl yapılıyor?
Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlendi Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlendi
Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı! İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'
Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı
Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!