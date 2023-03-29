Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlendi

Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projelerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, yönetmen Berkun Oya ile evlendi.

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Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlendi

7 aylık hamile olan oyuncu Funda Eryiğit, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturdu. 

Son yıllarda yer aldığı Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden olayı nikah törenlerini erteleyen Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti evlendi.

2 yıldır aşk yaşayan çift, yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturdu.

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