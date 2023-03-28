Yoldan geçen kadınları ofisine çağırdığı iddia edilen Selami Şahin'den açıklama

Sanatçı Selami Şahin, ofisinin önünden geçen kadınları içeriye davet ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Yoldan geçen kadınları ofisine çağırdığı iddia edilen Selami Şahin'den açıklama

74 yaşındaki müzisyen Selami Şahin'in, Etiler'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde durup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Basına yansıyan görüntülerin ardından Şahin'den açıklama geldi.

Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen ve yanından geçen kadınları rahatsız ettiği, elinden tutarak ofisine davet ettiği iddiası sonrası Şahin'in menajerlik şirketinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili, sanatçının ailesi ve ekibi olarak derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz.

Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımızla."

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