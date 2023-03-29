Fatih Işık'tan kadınlara şarkı: Üzülme Ustaları

Şarkıcı Yusuf Fatih Işık yeni albümündeki “Üzülme Ustaları” şarkısını şiddet gören kadınlara adadı. 

Fatih Işık'tan kadınlara şarkı: Üzülme Ustaları

Şarkıcı Yusuf Fatih Işık, Üzülme Ustaları adlı albümünü çıkardı. Albümünü Youtube'dan yayınlayan Işık, albüme adını veren “Üzülme Ustaları” şarkısını şiddet gören kadınlara adadı. 

Albümün tanıtım metninde "hayatı ezilmeyle, horlanmayla, örselenmeyle dolu kadınlar için yapıldı. Kadınlar ki sevinçte değil acıda, gülmede değil ağlamada ustalaşmak zorunda kalmışlardır. Ömürleri sıcacık bir sevda hasretiyle geçen bitimsiz bir kış... O sevda hasreti ki, onların acizliği, sevgiye muhtaçlığı değil, bu dünyanın onlara borcudur" denildi. 

Işık'ın kadınlara adadığı üzülme ustaları şarkısı:

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