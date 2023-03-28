Nilüfer ve kiracısı mahkemelik oldu

Ünlü şarkıcı Nilüfer, davalı şirketin kendisine aylık 23 bin 141 lira kira ödediğini, ancak yeni dönem kira bedelinin 35 bin lira olduğunu öne sürdü.

Nilüfer ve kiracısı mahkemelik oldu

Ünlü şarkıcı Nilüfer, Şişli’de meşhur bir alışveriş merkezinin olduğu plazada yer alan rezidans dairesini kiralayan Essentium Enerji Yatırımları AŞ’nin değerinin altında kira ödediğini iddia ederek dava açtı.

Avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, kira bedelinin tespitini istedi.

Nilüfer, davalı şirketin kendisine aylık 23 bin 141 lira kira ödediğini, ancak yeni dönem kira bedelinin 35 bin lira olduğunu öne sürdü.

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