Yine aday adayı olan Tatlıses'ten Urfalılara: Bu kez doğru kararı verdiniz verdiniz...

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde milletvekili adayı ve aday adayı olmak için partilere başvurular sürüyor.

Daha önce AKP'den 4 kez aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in yeniden AKP'den milletvekili aday adayı olmaya karar verdiği ortaya çıktı.

İBRAHİM TATLISES YENİDEN ADAY ADAYI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık dile getiren şarkıcı İbrahim Tatlıses’in de milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu belirtildi. İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ın Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği açılış törenine de katılmıştı.

Gazete Magazin'in haberine göre İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'dan aday adaylığına başvurusunda bulundu. Tatlıses daha önce de 4 kez AKP'den aday adayı olmuştu.

Öte yandan İbrahim Tatlıses sosyal medyada yaptığı açıklamayla da tepki çekti. Tatlıses paylaşımında; "Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette... Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum; bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMAMI GÖRECEKSİNİZ"

İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye verdiği röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" sözleriyle yanıt vermişti.

*İbrahim Tatlıses, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Şanlıurfa 1. bölge milletvekilliği için bağımsız aday olmuş, seçilememiştir. *22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememiştir. *Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce AKP'den adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemiştir. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat sonradan adaylığını geri çekmiştir. *İbrahim Tatlıses 2015 seçimlerinde de memleketi Şanlıurfa'dan AKP'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı fakat seçilemedi. *İbrahim Tatlıses, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler için AKP'de 2. kez milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmıştır fakat tekrar aday olarak gösterilmemiştir. *AKP İzmir'den milletvekili aday listesinden 7. sırada gösterilmesini reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenilmiştir.

TIRŞİK AŞI NEDİR?

Tırşik doğada bulunan yılan pancarı, yaban pancarı veya yılan yastığıdır. Çok zehirli bir bitkidir, çiğ olarak yenmez. Yemeği ise geleneksel usullerde yapılmalıdır.