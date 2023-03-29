Survivor Batuhan'ın kız arkadaşını darp ettiği ortaya çıktı

Şiddete uğradığını söyleyen Ayşe Aslan, adını Aşk-ı Memnu dizisiyle duyuran ve Survivor'un eski yarışmacısı Batuhan Karacakaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aslan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şiddete uğradığını söyleyerek, "Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacaka'dan şikayetçi oldum. Darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum" dedi.

Bunun üzerine Batuhan Karacakaya bir video yayınlayarak, "Pişmanım" ifadelerini kullandı.