8 aylık kızı ve eşiyle barakada yaşayan hamile kadın: Yaşayamıyoruz burada

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yevmiyeli çalışarak geçinmeye çalışan Turgut Pampal, 8 aylık kızı ve 1 aylık hamile eşiyle barakada yaşıyor. Evlerinin her yağmurda aktığını, üşüyen çocuğunu ise battaniyeye sararak ısıttığını ifade eden anne Sebiha Pampal, "Çadırı görüyorsunuz banyo yapamıyoruz, yıkanamıyoruz hiçbir şekilde. Hem hava soğuk hem sıcak su olmuyor, soba yanmıyor çoğu zaman. Biz dahi üşüyoruz çocuk üşümesin diye onu battaniyenin arasına katıyorum" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyü Pampallar Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki Turgut Pampal, 1 aylık hamile eşi Sebiha Pampal ve 8 aylık kızıyla derme çatma bir barakada yaşam mücadelesi veriyor.

"ÇATI YAĞMURLU GÜNLERDE AKIYOR"

Babasının evinden ayrıldıktan sonra bir baraka yaptığını belirten Turgut Pampal şunları söyledi:

"3 yıllık evliyim. Yaklaşık 3-4 ay babamın evinde kaldım. Babam 'kendi hayatını kur, git' dedi. Sonra geldim buraya bir baraka yaptım, arkadaşların yardımıyla ikinci el eşya alarak, oda akıyor. Bir çocuğum var kız 8 aylık bebek, ona yeri geliyor mamasına sıkıntı oluyor. İş olarak yevmiyeye gidiyorum. Sürekli iş yok, fabrikalara başvurdum fabrikalar almadı. Elektriğimiz seyyar geliyor. Kurduğumuz çatı yağmurlu havada akıyor. Yeri geliyor çocuğum üşüyor, yeri geliyor erzak, yiyecek bulamıyoruz. Yeri geliyor çocuğun bezi bitiyor, maması bitiyor onları temin edemiyoruz. Soğuk oluyor çadırın içi, rüzgarlı havada rüzgar alıyor, içeri soğuk oluyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz."

"KAYINBABAM BİZİ EVDEN KOVDU"

Sebiha Pampal ise şunları söyledi:

"Eşimle 3-4 ay kayınbabamın evinde kaldım. Kayınbabam beni istemiyor, bizi evden kovdu 'nereye giderseniz gidin' dedi, 'ben sizinle uğraşamam' dedi. Biz de idareten böyle bir yer yaptık. İkinci el çinko falan aldık. Her yer akıyor yani. Bütün eşyalarımız çürüdü neredeyse, olan eşyamız. Kızım hava soğuk diye üşüyor, üstüne yağmur damlası falan akıyor. Poyraz esiyor, yel esiyor çadır falan hep sallanıyor yani. İçerisi devamlı hava aldığı için çocuk hasta oluyor. 1 aylık hamileyim bir de 8 aylık kızım var yanımda. Yeri geliyor kızımın eşyasını alamıyorum bezini, mamasını... Anne sütü veriyorum, anne sütü yetmiyor.

"ÇOCUK ÜŞÜMESİN DİYE BATTANİYENİN ARASINA KATIYORUM"

Kızım hasta oluyor hastaneye götüremiyoruz aracımız olmadığı için. Soba yanmıyor çoğu zaman. Yel esince çadır falan sallanıyor. Burada insan yaşamaz hani sizce yaşar mı? Bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz bu imkanlarımız içinde. Çamaşırı ellerimde yıkıyorum. Evimize seyyar çekiyoruz ama o sadece televizyonu kaldırıyor başka hiçbir şeyi kaldırmıyor. Hamile olduğum halde çamaşırı, bulaşığı her şeyi kendi elimde yıkıyorum, bir yandan kızımla uğraşıyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Çadırı görüyorsunuz banyo yapamıyoruz, yıkanamıyoruz hiçbir şekilde. Hem hava soğuk hem sıcak su olmuyor soba yanmıyor çoğu zaman. Biz dahi üşüyoruz çocuk üşümesin diye onu battaniyenin arasına katıyorum. Burada yaşam olmuyor, yaşayamıyoruz burada. Halimizi görüyorsunuz."

Kaynak: ANKA