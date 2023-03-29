Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçişi olan Bolu Dağı'nda başlayan kar yağışı yol kenarlarını beyaza büründürdü. Mart sonu yağan kar şaşırttı.

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Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Türkiye’nin en önemli kara yolu geçişi olan D-100 Karayolu Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışına yol kenarlarında etkili olurken karayolları ekipleri tuzlama çalışmasına başladı. 900 metre rakımlı dağın zirvesi ise beyaza büründü.

Vatandaşlar "Mart ayının sonu Nisan ayının başında yağan kar çok şarttı. doğanında buna ihtiyacı vardı. Mart sonu nisan başında yağması bizleri şaşırttı" dediler.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin hız ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

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