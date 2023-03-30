Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti

Ezgi Mola dehşeti yaşamış ve onun yüzünden büyük sorunlar yaşamıştı. Şikayetçi olan Ezgi Mola kendisini rahatsız eden şahsın cezalandırılmasını istiyor.

KRİTİK DAVADA DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

DHA'da yer alan habere göre; İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve şikayetçi Ezgi Mola'nın avukatları katıldı. 40 yaşındaki Kemal K. müzisyenlik yaptığını, gitar öğretmeni olduğunu belirterek Ezgi Mola ile reklam çekimlerinde tanıştığını ve çekimlerden sonra Mola’nın tiyatro oyununa gittiğini açıkladı.

AMACIM SAMİMİ BİR ARKADAŞLIK KURMAKTI

Kemal K., "Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı. Kulis çıkışında selamlaştık, beni tanıdığını söyledi. Ufak bir sohbet ettik ve onun için aldığım küçük hediyeyi verdim" dedi. Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Mola’yı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, "Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde 'Siz kimsiniz?' dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana 'Figüran' dedi. Buna hiç gerek yoktu ben de 'Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık' dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum, üzerinden çok zaman geçti. O dönemler gençtim" diye konuştu.

EZGİ MOLA VAZGEÇMEYECEK

Öte yandan gelen bilgilere göre oyuncu Ezgi Mola, şikayetinden vazgeçmeyecek. Ezgi Mola kendisini aylarca rahatsız eden şahsın cezalandırılmasını istiyor.

EZGİ MOLA'YI RAHATSIZ EDEN ŞAHIS İÇİN İSTENEN CEZA

Sanık Kemal K. hakkında "Cinsel taciz", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.