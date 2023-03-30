Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor

Damar tıkanıklığı çok ciddi bir sağlık sorunudur. Tedavi için damar tıkanıklığının nedeninin bulunması gerekmektedir.

Sürecin konulan tanıya göre yönetilmesi gereken rahatsızlıkta aynı zamanda beslenmenin düzenlenmesi, yaşam alışkanlıklarının düzene sokulması da damar tıkanıklığı tedavisi için önem taşımaktadır.

DAMAR TIKANIKLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER

Damar tıkanıklığına iyi gelen bu ciddi sağlık sorununa karşı mücadele eden bazı besinler bulunuyor. Hürriyet'te yer alan bir içerikte; Damarları temizleyen besinlere yer verildi. İşte o besinler

1-Zeytinyağı

Sağlıklı yaşamın anahtar besinlerinden biri olan zeytinyağı, düzenli kullanımda kalp ve damar rahatsızlıkları ile karşılaşma riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. Uzmanların da sıkça tavsiye ettiği zeytinyağı, içerisindeki antioksidanlar sayesinde kalbi koruyor ve tansiyon gibi rahatsızlıkları da ortadan kaldırıyor.

2-Badem

Her derde deva olan badem, damarlardaki kan yollarını temizliyor ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Tekli doymamış yağ, lif ve antioksidan içerikleri sayesinde damar ve kalp dostu bir besin olarak öneriliyor.

3-Tarçın

Kandaki şekeri düşürmesi ve dengelemesi sayesinde tarçın, tam bir antioksidan deposu. Bu sayede kalbe giden damar yollarını temizliyor, tıkanıkların oluşmasını engelliyor. Tarçın, günde 1 çay kaşığı kadar tüketildiğinde damar yollarındaki rahatsızlık riskini yüzde 26 oranında azaltıyor.

4-Yulaf

Tam bir lif deposu olan yulaf, düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar yollarını temizliyor. Ayrıca kolesterolü düşüren yulaf, özellikle öğlen yemeklerinde tüketildiğinde sağlık için son derece yararlı oluyor.

5-Nar

Renginden de anlaşılacağı üzere bir kalp dostu olan nar, vücudumuzdaki damarların daha aktif ve uzun ömürlü çalışmasını sağlıyor. Bünyesindeki antioksidanlar sayesinde nar, düzenli kullanımda sağlıklı bir yaşamın sırrı haline gelebiliyor.

6-Zerdeçal

Yemeklerde kullanılan ya da çay olarak da tüketilebilen zerdeçal, damarları temizlemekle birlikte damar sertliği gibi sorunların da ortadan kalkmasını sağlıyor.

7-Brokoli

Demir, vitamin ve mineral deposu olan brokoli, K vitamini ve lif açısından son derece zengin. Damarlardaki kalsiyum oranını dengeliyor ve kolesterolü de ortadan kaldırıyor.

8-Yeşil çay

Özellikle strese karşı etkinliğiyle bilinen yeşilçay, aynı zamanda kalp ve damar dostu. Antioksidan bakımından çok zengin olan bu çayı günde bir bardak olacak şekilde düzenli kullanmanız, damar sağlığınız için oldukça önemli.

9-Roka

Enerji veren, toksinlerden arınmanızı sağlayan rokanın yararlarından biri de damar yollarını temizlemesi. Haftada bir ya da iki roka yemek kalp ve damar sağlığı için çok faydalı.