Yasaklandı ve bir çok yer artık satmayacak. Evde yapılışı ise basit

AA'da yer alan habere Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Kısır ve çiğ köftede aynı zamanda salatalarda kullanılan nar ekşisi sosu peki evde nasıl hazırlanır?

Lezzet.com.tr'de yer alan bir içerikte; Nar ekşisi sosunun tarifi paylaşıldı. İşte herkesin bilmesi gereken o tarif

Malzemeler

1 kilo ekşi nar

2 çay kaşığı tuz

Nar Ekşisi



NAR EKŞİSİ SOSUNUN TARİFİ

-Öncelikle tarifte kullanacağınız narları iki, üç parçaya bölerek ayırın.

-Geniş bir kabın içerisine narları koyun ve kaşık ile kabuklarına vurarak narların dökülmesini sağlayın.

-Ayırdığınız narların üzerinde kabuk veya zar varsa bunları da ayıklayın.

Kullanılmamış temiz çizme ile narların üzerine bastırın. Bu sayede suyunu çıkartabilirsiniz.

-Narların suyunu çıkartmak için kullanabileceğiniz diğer yöntem mutfak robotu kullanmaktır.

-Nar suyunu süzdükten sonra geniş bir tencereye alın. Tenceredeki narları yaklaşık 3-4 saat kadar kaynatın.

-Nar suyunu pişirirken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın.

-Kaynamaya başlayan nar suyu akışkan ve yoğun bir kıvam aldığında nar ekşisi hazır demektir. Nar suyunu ocaktan almadan önce üzerine tuz ekleyin ve karıştırın.

-Ocağı kapattıktan sonra nar ekşisini soğuyana kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

-Soğuyan nar ekşisini şişelere doldurabilirsiniz.

-Hazırladığınız nar ekşisini salatalarda veya nar ekşili tavuk baget gibi farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.