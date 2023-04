Tuğçe Aral, ekranlara geri döndü!

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral oyunculuğa geçiş yaptı. Bir süre ekranlara ara veren Aral, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve hikayesiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Dizide Gülbahar karakterini canlandıran ünlü manken Aral, "Yıllar önce Tiyatro eğitimi almıştım. Daha sonra sinema ve dizi teklifleri geldi ama o zamanlar oyunculuk düşünmüyordum" dedi.

"BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Tuğçe Aral, "Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirirken hikayesi ile ekranları karşısındaki izleyicide duygu seli yaşatan Yürek Çıkmazı dizisi beni çok etkiledi. Bende gelen teklifi kabul ederek, kadroya dahil oldum" ifadelerini kullandı.

TUĞÇE ARAL KİMDİR?

Tuğçe Aral, 19 Ocak 1991’de İstanbul’da doğdu. Aral, ilkokul, orta okul ve liseyi İstanbul’da tamamladı. Çemberlitaş Kız Lisesi’nde yabancı dil bölümünü dereceyle bitirdi. Ünlü isim, lisans eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı, üniversite hayatı boyunca farklı kurumlarda İngilizce öğretmenliği yaptı.

2010 yılında modellik kariyerine adım atan Tuğçe Aral, 2013 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında Best Swimsuit seçildi, 2014’te Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci olarak “Kraliçe” unvanı aldı. 118 cm bacak boyuna sahip olan Aral, “bayan bacak” unvanını aldı. Ardından ünlü birçok tasarımcının özel tasarım defilelerinde, ünlü markaların defilelerinde, Haute Couture defilelerde ve İstanbul Fashion Week defilelerinde podyuma çıktı.

